மடியில் கனமில்லை என்றால் ஏன் பயப்படணும்.. எடப்பாடி பழனிசாமி விவகாரத்தில் வாய் திறந்த தினகரன்

சென்னை: கொடநாடு கொலை வழக்கில் எந்த தவறும் செய்யவில்லையென்றால், எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பயப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை என அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி தினகரன் தெரிவித்தார்.

நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரி அருகே உள்ள ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான கொடநாடு எஸ்டேட்டில் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு காவலாளி கொலை செய்யப்பட்டு, பங்களாவில் இருந்த பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக சயான், மனோஜ் உள்பட 10 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு நீலகிரியில் உள்ள ஊட்டி மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது.

Opposition leader Edappadi Palanichamy need not fear if he does nothing wrong in the Kodanadu murder case, said AMMK general secretary TTV Dinakaran.