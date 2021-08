புளியந்தோப்பு விவகாரம்.. 2 உதவி பொறியாளர்கள் சஸ்பெண்ட் : தீவிரமாகும் நடவடிக்கை?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: புளியந்தோப்பு குடிசை மாற்று வாரிய கட்டிட விவகாரம் தொடர்பாக 2 உதவி பொறியாளர்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த விவகாரத்தில் மூத்த அதிகாரிகள் மீது எப்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

சென்னை புளியந்தோப்புப் பகுதியில் குடிசை மாற்று வாரியத்தால் கட்டப்பட்ட கே.பி.பார்க் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் சுவர்கள் மிகவும் பலவீனமாக உள்ளது.

இந்த குடியிருப்பின் கட்டிடத்தை தொட்டாலே சிமெண்ட் பூச்சு உதிர்வதும், உள்ளே இருக்கும் மணலும் இறுக்கமில்லாமல் இருக்கின்றன என்பது தொடர்பான வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

2 Assistant Engineers have been suspended in connection with the Puliyanthoppu Cottage Replacement Board building issue. The question has arisen as to when action will be taken against the senior officers in this matter