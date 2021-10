அக்காள் ஊராட்சி மன்றத்தலைவர்.. தங்கை ஒன்றிய கவுன்சிலர்.. தேர்தலில் அசத்திய சகோதரிகள்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழகத்தில் 9 மாவட்டங்களில் 138 மாவட்ட கவுன்சிலர், 1,375 ஒன்றிய கவுன்சிலர், 2,779 கிராம ஊராட்சி தலைவர், 19,686 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு இரண்டு கட்டடமாக வாக்குப்பதிவு நடந்தது.

அக்டோபர் 6-ம் தேதி மற்றும் 9-ம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்தது. நேற்று காலை தொடங்கிய வாக்கு எண்ணிக்கை தற்போது இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக தெரிகிறது.

9 மாவட்ட ஒன்றிய கவுன்சிலர் தேர்தல்: திமுக கூட்டணி 990 இடங்களில் முன்னிலை; அதிமுக- 190; இதர- 135

English summary

The two sisters have won different posts in the Tamil Nadu local body elections. Praise is heaped on both the sister and brother who have achieved the love of the people