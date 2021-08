உதயசூரியன் வடிவத்தில் கருணாநிதியின் நினைவிடம் - தலைவர்களின் நினைவிடங்களும் தொடரும் சர்ச்சைகளும்

Chennai

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதிக்கு சென்னை மெரினாவில் உதயசூரியன் வடிவில் நினைவிடம் கட்டப்படுகிறது. 2.21 ஏக்கரில் கட்டப்படும் கருணாநிதி நினைவிடத்தின் முகப்பில் பேனா வடிவில் பிரம்மாண்ட தூணும் அமைக்கப்படுவதாக மாதிரி வடிவத்தை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த 2018ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 7ஆம் தேதி உடல்நலக்குறைவால் கருணாநிதி காலமானார். தமிழகத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சராகவும், 60 ஆண்டுகள் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், 50 ஆண்டு திமுக தலைவராகவும் இருந்த கருணாநிதிக்கு நினைவிடம் அமைக்கப்படும் என சட்டசபையில் 110 விதியின் கீழ் அறிக்கை வாசித்த முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மெரினா கடற்கரையில் ரூ.39 கோடியில் 2.23 ஏக்கரில் கருணாநிதிக்கு நினைவிடம் கட்டப்படும் எனவும், கருணாநிதியின் வாழ்க்கை, சிந்தனை குறித்து நவீன ஒளி படங்களும் அந்த நினைவிடத்தில் அமையும் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்புக்கு எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவும் மகத்தான வரவேற்பை அளித்துள்ளது.

A memorial to the late Chief Minister Karunanidhi is being constructed in the shape of a rising sun at the Chennai Marina. The Government of Tamil Nadu has released the model design of the Karunanidhi Memorial to be built on 2.21 acres. A huge pen-shaped pillar is erected in front of the memorial of Karunanidhi.