உதயநிதி ஆப்சென்ட் ஆன முதல் கூட்டம்.. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு என்ன?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் செவ்வாய்கிழமை சிண்டிகேட் குழு கூட்டம் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் வேல்ராஜ் தலைமையில் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் பாடத்திட்ட மாற்றங்கள் குறித்தும் இன்றைய கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் விரிவுரையாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்படவுள்ளன.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆட்சி மன்றக் குழு உறுப்பினராக சென்னை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அண்மையில் நியமிக்கப்பட்டார் . பொதுவாக, பல்கலைக்கழகங்களில் ஆட்சிமன்ற குழு என்று தனியாக இருக்கும்... அதன் உறுப்பினராக அந்தந்த மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இடம்பெறுவதும் வழக்கம்

அதன்படியே அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினராக உதயநிதி நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். அதேபோல, சிந்தனைச் செல்வன் ஆகியோரும் கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழக ஆட்சிமன்றக் குழு உறுப்பினர்களாக ஈஸ்வரன், கணேஷ் ஆகியோரும் நியமிக்கப்பட்டார்கள்.

'கொரோனா சமயத்தில் மருத்துவமனை பக்கம் வராதவர்.. இப்போது வெளியே வருவது இதற்கு தான்..' காங். பாய்ச்சல்

English summary

The syndicate committee meeting on Tuesday at Anna University was chaired by University Vice-Chancellor Velraj. Curriculum changes were also discussed at today's meeting. Steps will be taken to fill more lecturer posts.