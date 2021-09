இதுவே தீர்வு.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வரலாற்று சிறப்புக்குரியது.. நெகிழ்ந்து போன உதயநிதி

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சமுதாயத்தின் இழிவுகளை அகற்ற-பிளவுபடுத்தும் சக்திகளை வீழ்த்த சாதி ஒழிப்பே தீர்வு. அதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், சாதி வேறுபாடற்ற மயானங்களை கொண்டிருக்கும் கிராமங்களுக்கு ஊக்கத்தொகையாக ரூ.10 லட்சம் வழங்கப்படும் எனும் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களின் அறிவிப்பு வரலாற்று சிறப்புக்குரியது என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் ட்விட்டரில் பாராட்டி உள்ளார்.

ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு கடந்த மே 7ஆம் தேதி பதவியேற்றது. அப்போது முதல் பல்வேறு அதிரடியான விஷயங்களை செய்து வருகிறது‌. தலைமைச் செயலாளர் நியமனம் முதல் அரசு ஒப்பந்தங்கள் வரை பல்வேறு விஷயங்களில் எடுத்த நடவடிக்கைகள் வரவேற்பு பெற்றன.

தமிழகத்தில் முதல் முறையாக முதல்வராக பதவியேற்ற ஸ்டாலின் தனது முதல் பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை இடம்பெறச் செய்தார். குறிப்பாக தமிழக சட்டசபை வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத நிகழ்வாக வேளாண் பட்ஜெட்டை தனியாக தாக்கல் செய்ய வைத்தார்.

English summary

The solution is the elimination of caste, which overthrows the divisive forces of society. In confirmation of this, Udayanithi Stalin praised on Twitter that Chief Minister Stalin's announcement that Rs 10 lakh would be given as an incentive to villages with non-caste cemeteries was historic.