தமிழக மக்கள் தொகையில் பாதி தான் அர்ஜென்டினா! நம்மால் ஏன் முடியாது? ஊக்கமளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

சென்னை: தனி மனித முன்னேற்றம் மட்டுமல்ல, ஒரு விளையாட்டால், ஒரு விளையாட்டு வீரரால் உலகையே நம்மை திரும்பி பார்க்க வைத்து விட முடியும் என அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகமே அர்ஜன்டினாவை தேட ஆரம்பித்து விட்டதாகவும் இந்தியாவோடு ஒப்பிடுகையில் அர்ஜென்டினா மிகச்சிறிய நாடு எனவும் கூறினார்.

மேலும் குறிப்பாக அர்ஜென்டினாவின் மக்கள்தொகை வெறும் 4.7 கோடி தான் என்றும் இது தமிழக மக்கள் தொகையில் பாதி தான் எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகக் கோப்பை ஆண்கள் ஹாக்கி விளையாட்டுப் போட்டிக்கான உலகக் கோப்பையினை கேரள மாநில ஹாக்கி சம்மேளன நிர்வாகிகளிடம் வழங்கிய நிகழ்வில் அமைச்சர்உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதாவது,

