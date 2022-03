உத்தரபிரதேசத்தில் பாஜக அபாரம் 43% வாக்குகள் சமாஜ்வாதி 31% - காங்கிரஸ் பரிதாப நிலை 3% மட்டுமே

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

லக்னௌ: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் ஆளும் பாரதிய ஜனதா கட்சி மொத்தம் 43% சதவிகித வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது. இது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டசபைத் தேர்தலை விட அதிகமாகும். காங்கிரஸ் கட்சி வெறும் 3% வாக்குகளை மட்டுமே பெற்றுள்ளது இது கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு நடை பெற்ற தேர்தலில் பெற்ற வாக்குகளை விட குறைவாகும்.

உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் மொத்தமுள்ள 403 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்றது. அந்த மாநிலத்தில் பாஜக - சமாஜ்வாதி இடையே இருமுனை போட்டி நிலவினாலும், பெரும்பாலான இடங்களை கைப்பற்றி பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என கருத்துக் கணிப்புகள் தெரிவித்தன.

கருத்துக்கணிப்புகள் சொன்னது போலவே பெரும்பான்மைக்கும் அதிகமான இடங்களை பாஜக கைப்பற்றி மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்கவைக்கிறது. வாக்குசதவிகிதமும் கடந்த தேர்தலில் பெற்றதை விட இந்த தேர்தலில் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளது.

English summary

UP assembly election results 2022: (உத்தரபிரதேச மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் 2022 வாக்குசதவிகிதம்) The ruling BJP in Uttar Pradesh polled 43% of the vote. This is higher than the last assembly election in 2017.Vote share 2022 BJP 43% SP 31%, BSP 13%, Congress 3%