இலங்கை- ராஜபக்சே சகோதரர்களை பதவியில் இருந்து விரட்டியடிக்க இந்தியா களமிறங்கட்டும்- வைகோ

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: இலங்கையில் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்சே, பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே ஆகியோரை பதவியில் இருந்து வெளியேற்ற இந்திய மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளரும் ராஜ்யசபா எம்.பி.யுமான வைகோ வலியுறுத்தி உள்ளார்.

இது தொடர்பாக வைகோ இன்று வெளியிட்ட அறிக்கை: இலங்கைத் தீவில் சம உரிமை கோரிப் போராடிய ஈழத்தமிழர்கள் மீது போர் தொடுத்து, இலட்சக்கணக்கானவர்களைப் படுகொலை செய்து போரில் வெற்றி பெற்றதாகக் கூறி, சிங்கள மக்கள் இடையே இனவெறியைத் தூண்டி, தேர்தலில் வாக்குகளைப் பெற்று, ஆட்சிப்பொறுப்புக்கு வந்த குடியரசுத் தலைவர் கோத்தபாய ராஜபக்சே, தலைமை அமைச்சர் மகிந்த ராஜபக்சே ஆகியோரின் தவறான கொள்கைகள், பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் விளைவாக, அந்த நாடு கடுமையான நெருக்கடியில் சிக்கி இருக்கின்றது.

English summary

MDMK General Secretary Vaiko has urged that the India should intervene in the Srilanka crisis and take action against Rajapaksa Brothers.