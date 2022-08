சும்ம ஸ்டைலா கெத்தா.. மலேசியாவில் மாஸ் காட்டும் திருமா! ஸ்டைலான போட்டோக்களை கொண்டாடும் சிறுத்தைகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக மலேசியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல் திருமாவளவன் மலேசியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

மலேசிய மக்கள் தேசிய முன்னணி கழகமும் தமிழ் முஸ்லீம் பாரம்பரிய கலாச்சார மொழி மேம்மபாட்டுக் கழகமும் இணைந்து நடத்திய தமிழர் ஒற்றுமை விழா ஷா ஆலம் பகுதியில் விந்தம் விடுதியில் நடைபெற்றது.

நடிகர் ஜூனியர் என்டிஆர்-அமித்ஷா டின்னர்! பின்னணியில் 4 முக்கிய காரணம்! ஆபரேஷன் சவுத்தில் பாஜக ஆர்வம்

English summary

The photos posted on Twitter page by the vck leader Thol Thirumavalavan, who has traveled to Malaysia to participate in various events, are spreading rapidly on social media ; பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக மலேசியா சென்றுள்ள vck தலைவர் தொல் திருமாவளவன் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.