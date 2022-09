அதெப்படி.. பாதிக்கப்பட்ட ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனே நீதிபதியா? சவுக்கு சங்கரை “ரிலீஸ்” பண்ணுங்க -திருமாவளவன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: நீதிமன்ற அவமதிப்புக்கு 6 மாத சிறை தண்டனை பெற்றுள்ள சவுக்கு சங்கரை விடுவித்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் தலைவர் திருமாவளவன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுகுறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர், "ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 'நீதிமன்ற அவமதிப்பு' என்னும் அதிகாரம், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் நீதிபதிகள் குறித்து விமர்சிக்கக் கூடாது என்கிற அச்சுறுத்தலை உருவாக்குவதாக உள்ளது.

நீதியையும் நேர்மையையும் கேள்விக்குள்ளாக்கும் வகையில் செயல்படுகிற போதும் விமர்சனங்களிலிருந்து நீதிமன்றங்கள் அப்பாற்பட்டவையா? நீதிபதிகளும் அப்பாற்பட்டவர்களா? என்கிற கேள்விகள் எழுகின்றன.

English summary

VCK president and Chidambaram constituency Member of Parliament Thirumavalavan demand release of Savukku Shankar. He said that complainant G.R.Swaminathan is dealing the case is againt Natural justise and demands to revoke Contempt of court case