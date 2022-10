கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தீவிரவாத செயலா? "இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்கணும்!" வெகுண்டெழுந்த கேப்டன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோவை கார் வெடிப்பு தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தி, இது தீவிரவாத செயலா என்பதை கண்டறிந்து, தமிழகத்தில் தீவிரவாத கலாசாரம் தலை தூக்காத வண்ணம் இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் விஜயகாந்த் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கோவை உக்கடம் அருகே கார் சிலிண்டர் வெடித்த விவகாரம் குறித்து என்.ஐ.ஏ விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே 5 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர்களிடமும் தொடர் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவம், பயங்கரவாத சதித் திட்டமாக இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் விசாரணை தீவிரமடைந்துள்ளது. அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

கோவை சம்பவம் தொடர்பாக அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள், திமுக அரசை நோக்கி கேள்வி எழுப்பி வருகின்றன. இந்நிலையில், தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் விஜயகாந்த், தமிழ்நாட்டில் தீவிரவாத கலாச்சாரம் தலை தூக்காத வண்ணம் இரும்புக்கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

DMDK Chief Vijayakanth has urged that a proper investigation should be conducted into the Coimbatore car cylinder blast incident to find out whether it was an act of terrorism and to curb the terrorist culture in Tamil Nadu.