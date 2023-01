தரையில் சவால் விட்ட வனிதா.. திரையில் செய்த விக்ரமன்! பிக்பாஸில் “நோஸ்கட்”! ரவுண்டு கட்டிய ஆர்மி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் நான் சொல்லும் விசயத்தை விக்ரமன் செய்தால் அவரை முதல் ஆளாக ஆதரிக்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று நடிகை வனிதா சவால் விட்ட நிலையில், அவர் சொன்ன விசயத்தை நேற்று செய்து இருக்கிறார் விக்ரமன். இந்த நிலையில் வனிதா பேசிய வீடியோவையும், நேற்று விக்ரமன் பேசியதையும் எடிட் செய்து ட்விட்டரில் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.

விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் கமல்ஹாசன் தொகுத்து வழங்கி வரும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சி இறுதி கட்டத்தை எட்டி இருக்கிறது. இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் கொள்கை பரப்பு செயலாளரும், பத்திரிகையாளருமான விக்ரமன் பங்கேற்று சிறப்பாக விளையாடி வருகிறார்.

சக போட்டியாளர்கள் செய்யும் தவறுகளை முகஸ்துதி காட்டாமல் துணிச்சலாக தட்டிக்கேட்பவராக உள்ளார். பிக்பாஸ் வீட்டில் யாராவது ஒருவர் பிற்போக்குத் தனமான கருத்துக்களை தெரிவித்தாலோ முதல் ஆளாக அதை எதிர்த்து வருகிறார்.

Vathikutchi @vanithavijayku1 avargaley… Now you have to come and accept #Vikraman is the best player now…You have the guts?Its an Open challenge. #BiggBossTamil6 #AramVellum #Vikraman𓃵 #VaathiVikraman #Vikraman_Hero_Of_BBTamil6 @winsiva1994 pic.twitter.com/tY1fzpvPef

When actress Vanitha challenged Vikraman to be the first person to support him if he does what I say on Bigg Boss show, Vikraman did what she said yesterday.