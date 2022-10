வில்லுப்பாட்டு கலைஞர் சுப்பு ஆறுமுகம் சென்னையில் காலமானார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிரபல வில்லுப்பாட்டு கலைஞர் சுப்பு ஆறுமுகம் சென்னையில் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது 94. வயது முதிர்வு காரணமாக காலமான சுப்பு ஆறுமுகம் வில்லிசை கச்சேரிகள் மூலம் ராமாயணம், மகாபாரதம் இதிகாசங்களை எளிய மக்களும் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் எடுத்துக்கூறியவர்.

சுப்பு ஆறுமுகம் 1928 ம் வருடம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் சத்திர புதுக்குளத்தில் பிறந்தார். சுப்பு ஆறுமுகம் தனது வில்லுப் பாட்டின் வாயிலாக சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் மக்களிடையே ஆன்மிகம், தேச பக்தியை வளர்த்து வந்தார்.

கடந்த 40 வருடங்களாக வில்லுப்பாட்டு கச்சேரியினை நடத்தி வந்தார். பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் பொது இடங்களில் தன் வில்லுப்பாட்டினால் மக்களை பெரிதும் கவர்ந்தவர்.

ஓபிஎஸ்-ஐ கீழே தள்ளுகிறார் தனியரசு.. அப்பட்டமான பொய்.. நம்பாதீங்க! எடப்பாடிதான்

English summary

Renowned Villupattu kavignar Subbu Arumugam passed away today in Chennai at the age of 94. Subbu Arumugam, who passed away due to old age.