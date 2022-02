உள்ளாட்சி தேர்தல் -எங்க கிட்ட ஏன் புகார் கொடுக்கிறீங்க? அண்ணாமலைக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பதிலடி

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பாக தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையத்திடம்தான் புகார் சொல்ல வேண்டுமே தவிர தங்களிடம் அல்ல என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் கடந்த 19-ந் தேதி நடைபெற்றது. இத்தேர்தலில் பாஜக தனித்து போட்டியிட்டது.

வாக்குச்சாவடிக்குள் புகுந்து ரகளை! இவிஎம் இயந்திரங்களை உடைத்த திமுகவினர் மீது 3 பிரிவுகளில் வழக்கு

உள்ளாட்சித் தேர்தலில் அதிக முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக கடந்த 2 நாட்களாக பாஜகவினர் கூறி வருகின்றனர். இது தொடர்பான வீடியோக்களையும் பாஜகவினர் வெளியிட்டிருந்தனர். கோவையில் ஒரு திருமண மண்டபத்தில் திமுகவினர் பணம் கொடுப்பதாக எடுக்கப்பட்ட வீடியோவும் இதில் அடங்கும்.

English summary

Election Commission of India has replied to Tamilnadu BJP President Annamalai that "We does not have mandate to conduct Local Bodies elections".