மோர்பி பாலம் இடிந்து விபத்து.. அட இதுக்குமா? திமுக மீது பழி போடும் காயத்ரி ரகுராம்.. பரபர கேள்வி

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: குஜராத்தின் மோர்பி பாலம் திடீரென இடிந்து விழுந்ததில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 141ஆக அதிகரித்துள்ள நிலையில், விபத்துக்கான காரணம் குறித்து பாஜகவின் ரகுராம் காயத்ரி டிவிட்டரில் வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்துள்ளார்.

இந்த விபத்து நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் தற்போது வரை உயிரிழந்தோரின் சடலங்களை தேடும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

வரும் டிசம்பரில் குஜராத் மாநில சட்டப் பேரவைக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், இந்த விபத்து ஆளும் பாஜகவுக்கு பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

As the death toll rises to 141 in Gujarat's Morbi Bridge collapse, BJP's Raghuram Gayatri shared a video on Twitter about the cause of the accident. The accident has shocked the whole country and till now the search for the bodies of the deceased is going on. The accident is seen as a major setback for the ruling BJP as the Gujarat state assembly elections are due in December.