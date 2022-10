எம்ஜிஆரை மிரட்டிய ஆர்.எஸ்.எஸ் ‘வேண்டவே வேண்டாம்.. இது நமக்கு ஒத்துவராது’- இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் தெரியுமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஆர்.எஸ்.எஸ் தொடர்பான விவாதங்கள் மீண்டும் தமிழ்நாட்டில் வெகுவாக எழுந்துள்ள நிலையில், முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆரின் ஆர்.எஸ்.எஸ் பற்றிய கருத்து பகிரப்பட்டு வருகிறது.

அக்டோபர் 2ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி நாளில் தமிழ்நாட்டில் 51 இடங்களில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஆர்.எஸ்.எஸ் ஊர்வலத்துக்கு சட்டம் ஒழுங்கு சிக்கல் ஏற்படும் எனக் காரணம் கூறி அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து நீதிமன்ற அவமதிப்பு தொடரப்பட்ட நிலையில், ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்புக்கு வரும் நவம்பர் 6-ஆம் தேதி ஊர்வலம் நடத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என்று போலீசாருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி வழங்காமல் இருந்து வந்த தமிழக அரசை பாஜகவினர் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர். அதேநேரம், பாஜகவின் கூட்டணி கட்சியான அதிமுகவினர் மௌனம் காத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஆர்.எஸ்.எஸ் அமைப்பு பற்றி அதிமுகவின் முன்னாள் பொதுச் செயலாளரும், முன்னாள் முதல்வருமான எம்.ஜி.ஆர் பேசியது பற்றி சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

English summary

BJP has been criticizing TN government for not giving permission to RSS rally. Meanwhile, BJP's ally ADMK is keeping silent. In this case, MGR, former general secretary of ADMK, spoke about RSS is being shared on social media.