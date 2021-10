விஜயபாஸ்கர் ரெய்டு.. லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை எப்ஐஆர்.. என்னென்ன பிரிவுகளில் வழக்கு? முழு விபரம்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் ரெய்டு நடந்து வரும் நிலையில் அவர் மீது பதியப்பட்டுள்ள வழக்குகள் தொடர்பான விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் அதிகாலையில் இருந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் ரெய்டு நடத்தி வருகிறார்கள். ரெய்டை தொடர்ந்து பதியப்பட்ட வழக்கில் ஏ 1 ஆக விஜயபாஸ்கரும், ஏ 2வாக அவரின் மனைவி ரம்யாவின் பெயரும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

2016க்கு பின் 27 கோடி ரூபாய் வரை இவர் முறைகேடாக சொத்து சேர்த்து இருக்கிறார் என்று புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளது. 5 வருடத்தில் பல்வேறு முறைகேடான ஒப்பந்தங்கள், லஞ்சங்கள் மூலம் இவர் இந்த சொத்துகளை குவித்து இருக்கலாம் என்று எப்ஐஆரில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

தள்ளு வண்டி,தண்ணீர் வெடி- கருணாநிதி, விஜயகாந்தை விமர்சித்து ஜெ.விடம் அமைச்சர் பதவி பெற்ற விஜயபாஸ்கர்

English summary

What are the sections of cases filed against Ex Minister Vijayabaskar by Directorate of Vigilance and Anti-Corruption.