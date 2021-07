கண்ணா.. நம்ம கட்சியை தொடங்கியிருந்தால் இன்னிக்கு கோட்டையில் இருந்திருப்போம்..ரஜினி பரபரப்பு பேச்சு?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: கட்சியை தொடங்கியிருந்தால் நிச்சயம் நாம் ஆட்சியை பிடித்திருப்போம் என நேற்று மாவட்டச் செயலாளர்களுடனான ஆலோசனை கூட்டத்தில் ரஜினிகாந்த் பேசியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு தமிழக மக்களுக்கு நன்மை செய்ய ரஜினிகாந்த் அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்திருந்தார். எல்லா பணிகளும் முடிந்துவிட்டன. அம்பு எய்துவது மட்டும்தான் பாக்கி என தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த நிலையில் நேற்றைய தினம் ரஜினி மக்கள் மன்ற மாவட்ட செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அந்த கூட்டத்தில் ரஜினிகாந்த் பேசியதாக சில விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன. இவை உண்மையில் ரஜினி பேசினாரா என தெரியவில்லை. இருந்தாலும் தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் அளித்த தகவல்கள் என கூறப்படுகிறது.

