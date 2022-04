ஜெயலலிதா இறப்பதற்கு 4 நாட்களுக்கு முன் மருத்துவமனையில் நடந்தது என்ன - அப்பல்லோ டாக்டர் வாக்குமூலம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா இறப்பதற்கு நான்கு நாட்கள் முன்பு வரை நலமுடன் இருந்ததாக ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் அப்பல்லோ மருத்துவமனை டாக்டர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

நிலையான மற்றும் மருத்துவ நெறி முறைப்படியே சிகிச்சை வழங்கப்பட்டதாகவும் அவர் தனது வாக்குமூலத்தில் கூறியுள்ளார்.

ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் பலரும் சந்தேகம் எழுப்பிய நிலையில் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தர்மயுத்தம் நடத்தினார். இதனையடுத்து ஜெயலலிதாவின் மரணத்தில் உள்ள மர்மத்தை பற்றி விசாரிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதியரசர் ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடந்து வருகிறது. 150க்கும் அதிகமானோர் இடத்தில் விசாரணை நடைபெற்ற நிலையில், மருத்துவ வல்லுனர்களை கொண்டு விசாரணை நடைபெறவில்லை என அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் தொடுத்த வழக்கில் விசாரணைக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டது.

ஜெயலலிதா மரண வழக்கு: ஆறுமுகசாமி ஆணையத்திற்கு புதிய செயலாளரை நியமித்த தமிழக அரசு - ஏன்?

அதை அடுத்து எய்ம்ஸ் மருத்துவர்கள் குழுவை ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணைக்கு உறுதுணையாக அமைத்த நிலையில் நீதிமன்றம் விசாரணை ஆணையத்திற்கு தடையை நீக்கியது. அதுமுதல் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இளவரசி, ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு விசாரணை நடைபெற்றது. இந்நிலையில் அப்பல்லோ மருத்துவர்கள் 11 பேருக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டு அவர்களிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது.

English summary

Jayalalitha death Arumugasamy commission: ( ஜெயலலிதா மரணம் ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் அப்பல்லோ டாக்டர் வாக்குமூலம்) The Apollo Hospital doctor has confessed to the Arumugasamy Commission that the late former Chief Minister Jayalalithaa was fine till four days before her death.