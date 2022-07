எடப்பாடியின் அடுத்த டார்கெட்.. “ஒரே அடியில் மூணும் காலி” வேட்டு வைக்க பரபர ஆலோசனை.. ஆடிப்போன ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு நீதிமன்றம் வாயிலாக தொடர்ச்சியாக செக் வைத்து வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி, இந்த முறை ஒரு வலுவான அஸ்திரத்தை கையில் எடுக்க இருக்கிறார்.

ஜூன் 23ஆம் தேதிக்குப் பிறகு நீதிமன்றத்தில் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு சாதகமான விளைவுகளே ஏற்படவில்லை. எனினும் விடாமல் போராடி வருகிறது ஓபிஎஸ் தரப்பு.

இந்நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு கட்சியில் எந்த உரிமையும் இல்லை என நிரூபிப்பதற்காக சட்ட வல்லுநர்களுடன் அதிதீவிர ஆலோசனையில் இறங்கியிருக்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

காவல்நிலையத்தில் ஓபிஎஸ் தரப்பு "பதிலடி.." யார் சொன்னா திருடு போச்சுன்னு? அடுக்கிய ஜே.சி.டி

English summary

Edappadi Palaniswami faction plans to go court to ban the use of the AIADMK flag and double leaf symbol by O Panneerselvam as removed from the party.