மங்கிபாக்ஸ் பரவ பாலியல் உறவு முக்கிய காரணமாம்... எச்சரிக்கும் ஆய்வு...கவனம் மக்களே!

சென்னை: மங்கி பாக்ஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு பாலியல் உறவால்தான் தொற்று பரவியிருப்பதாக அமெரிக்க நோய் தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. மத்திய மற்றும் மேற்கு ஆப்ரிக்க நாடுகளில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் மங்கிபாக்ஸ் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் சில வாரங்களில் குணமடைந்துள்ளனர்.

1958 ஆம் ஆண்டு குரங்குகளிடையே பரவிய இந்த நோய் மனிதர்களிடையே 1970 ஆம் ஆண்டு காங்கோவில் பரவியது. குரங்குகளிடம் இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவியதால் இந்த நோய் 'மங்கி பாக்ஸ்' என அழைக்கப்படுகிறது. மங்கி பாக்ஸ் வைரஸ் பாக்ஸ்வைரிடே குடும்பத்தில் உள்ள ஆர்த்தோபாக்ஸ் வைரஸ் இனத்தைச் சேர்ந்தது. இந்த வைரஸ் பெரியம்மை, பசு, குதிரை மற்றும் ஒட்டகம் போன்றவற்றில் இருந்து பரவும் பாக்ஸ் நோயைச் சார்ந்தது.

மே மாத தொடக்கத்தில் வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் 10க்கும் அதிகமானோருக்கு மன்ங்கிபாக்ஸ் வைரஸ் தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டது. பாலியல் உறவால் இந்த வைரஸ் அதிகம் பரவ வாய்ப்பிருப்பதாக அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுக்கலில் 40க்கும் அதிகமானோருக்கு மன்ங்கிபாக்ஸ் வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதையடுத்து கனடாவிலும் 12க்கும் அதிகமானோருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பிரிட்டனிலும் மே 6ஆம் தேதியிலிருந்து இதுவரை 9 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது..

