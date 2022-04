நீங்களே கலாச்சுட்டா எப்படி! ஜென் நிலை என்றால் என்ன? கூகுள் அளித்த ஹாஹா பதில் என்னனு நீங்களே பாருங்க!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஜென் மனநிலை என்றால் என்ன கூகுள் குரோம் அப்ளிகேசனின் தமிழில் டைப் செய்தால், முதல் வரும் பதிலை கண்டு நெட்டிசன்கள் அதிர்ச்சியாகி கலாய்த்து வருவது இணையத்தில் சுவாரசிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இன்றைய உலகில் கை இல்லாமல் கூட இருந்து விடலாம் ஆனால் கையில் செல்போன் இல்லாமல் ஒரு மணி நேரம் கூட இருக்க முடியாது என்ற நிலையில் தான் பலரும் உள்ளனர். அந்த அளவுக்கு செல்போன் நம்மை ஆக்கிரமித்துள்ளது.

காலையில் எழுந்திருக்க அலாரம் முதல் இரவு தூங்க இளையராஜா பாடல்கள் வரை வாழ்வின் ஒரு அங்கமாகவே மாறியுள்ளன ஆண்ட்ராய்டு போன்கள். இதற்காக நூற்றுக்கணக்கான ஆப்கள் கொட்டிக் கிடக்கின்றன.

English summary

What is Zen Mood? If you type in the Google Chrome application in Tamil, Netizens will be shocked to see the first response, which is causing an interesting discussion on the Internet.