சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அதிரடி முடிவை எடுத்தது ஏன்..?- 2021 தேர்தல் முதல் திமுக உட்கட்சி தேர்தல் வரை!

Chennai

சென்னை : திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். தனது ராஜினாமா கடிதத்தை ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதியே திமுக தலைவர் ஸ்டாலினிடம் அளித்துவிட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளார் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன்.

திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன், கட்சித் தலைமை மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாக பரபரவென தகவல் பரவி வந்தது.

சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்யப்போவதாக சமீப சில நாட்களாக தகவல்கள் வந்து கொண்டிருந்தன. இந்நிலையில் தான் தனது விலகலை வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ளார் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன்.

மிகுந்த மன நிறைவோடு அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாகத் தெரிவித்திருக்கிறார் சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன். எனினும் சில தொடர் நிகழ்வுகள் காரணமாக சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் இந்த முடிவை எடுத்ததாகக் கூறுகின்றனர் ஈரோடு மாவட்ட திமுகவினர்.

சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் இடத்தில் பூங்கோதை ஆலடி அருணா! ஸ்டாலின் தீவிர பரிசீலனை! திமுகவில் விறு விறு!

English summary

DMK Deputy General Secretary Subbulakshmi Jagatheesan has announced her resignation from the party. Subbulakshmi Jagatheesan has said that she is retiring from politics with great satisfaction. However, Subbulaxmi Jegatheesan took this decision due to series of events.