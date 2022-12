31-ம் தேதிக்குள் ஆதார் எண்ணை இணைக்காவிட்டால்.. நடவடிக்கை என்ன? அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி விளக்கம்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: ஆதார் எண்ணை இணைப்பதற்கான கால அவகாசம் 31 ஆம் தேதி வரை இருக்கிறது. ஆதார் எண்ணை மின் இணைப்பு எண்ணுடன் இணைக்க வேண்டிய மின் நுகர்வோர்கள் எண்ணிக்கை மொத்தம் 2 கோடியே 67 லட்சம் பேர் உள்ளனர். இதில் 50 விழுக்காட்டிற்கு மேலாக தற்போது வரை மின் இணைப்பு எண்ணுடன் ஆதார் எண்ணை இணைத்து இருக்கிறார்கள் என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மின் இணைப்புடன், ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என்று மின்சார வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் 2 கோடியே 30 லட்சம் வீட்டு மின் இணைப்புகள் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றன.. இதுதவிர 22 லட்சம் விவசாய மின் இணைப்புகளும், 11 லட்சம் குடிசை மின் இணைப்புகளும் உள்ளன.

மின் அட்டையுடன் ஆதார் இணைப்பிற்கு எதிரான வழக்கு.. சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு.. தடையா?

English summary

The deadline for linking Aadhaar number is 31st. The total number of electricity consumers who need to link their Aadhaar number with their electricity connection number is 2 crore 67 lakh. Minister Senthil Balaji said that more than 50 percent of them have linked the Aadhaar number with the electricity connection number so far.