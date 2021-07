இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுமா? அமைச்சர் எ.வ.வேலு அளித்த பதில்

Chennai

சென்னை: திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்தபடி குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் 1000 ரூபாய் வழங்கப்படுமா என்பது பற்றி பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு விளக்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் வெளியிட்ட முக்கியமான அறிவிப்புகளில் ஒன்று பெண்களுக்கு டவுன் பஸ்களில் இலவசமாக பயணம் செய்வதற்கு அனுமதி வழங்கப்படும் என்பது.

முதல்வராக ஸ்டாலின் பதவியேற்றதும், இந்த உத்தரவை நடைமுறைப் படுத்தியுள்ளார். இதேபோல ஆவின் பால் விலையை குறைத்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

இன்று எத்தனை மனுக்கள் வந்தன..? என்னென்ன பிரச்சனைகள் உள்ளன... அன்றாடம் விசாரிக்கும் அமைச்சர்..!

1000 rupees for women family heads in Tamil Nadu: Minister EV Velu says, MK Stalin government will definitely implement the scheme of giving thousand rupees for women family heads which was promised by DMK in it's manifesto during the election 2021.