சூரிய கிரகணத்தை “மிஸ்” பண்ணிட்டீங்களா.. 10 வருசம் “வெயிட்” பண்ணனும்! இந்தியாவில் அடுத்து எப்போது?

சென்னை: இன்று மாலை சென்னை உள்ளிட்ட பிற முக்கிய நகரங்களில் சூரிய கிரகணம் தென்பட்ட நிலையில் இந்தியாவில் அடுத்த முறை சூரிய கிரகணம் எப்போது நிகழும் என்பதை பார்க்கலாம்.

ஐரோப்பா, மத்திய கிழக்கு நாடுகள், ஆப்பிரிக்காவின் வடகிழக்கு நாடுகள், மேற்கு ஆசியா, வடக்கு அட்லாண்டிக் பெருங்கடல், வடக்கு இந்திய பெருங்கடல் பகுதிகளில் தென்பட்டது.

இந்தியாவை பொறுத்தவரை மேற்கு வங்கத்துக்கு அப்பால் உள்ள அசாம், அருணாச்சல பிரதேசம், மணிப்பூர் போன்ற வடகிழக்கு மாநிலங்களை தவிர்த்து பெரும்பாலான பகுதிகளில் இந்த சூரிய கிரகணம் தென்பட்டுள்ளது.

The Solar eclipse was visible in other major cities including Chennai this evening. Let's see when did the next solar eclipse will occur in India.