சக்சஸ் கிளைமாக்ஸ்?.. டெல்லி பறக்கும் ஓபிஎஸ்.. நிறைய "ஓட்டைகளாமே".. அப்ப எடப்பாடி பழனிசாமி சாய்ஸ்?

சென்னை: அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தில், கடந்த 3 மாதங்களைவிட, தற்போது மேலிட பாஜக பெயர் அதிகமாகவே அடிபட துவங்கி உள்ளதாம்.. இதற்கு என்ன காரணம்?

அதிமுகவில் இரு தலைவர்களிடம் உள்ள பிரச்சனை இன்னும் தீராமல் உள்ளது.. இருவருமே கோர்ட்டை நாடியுள்ள நிலையில், அதன் இறுதி தீர்ப்பை எதிர்நோக்கி காத்துள்ளனர்.

சுப்ரீம் கோர்ட், தேர்தல் ஆணையம் இவை இரண்டுமே என்ன சொல்ல போகின்றன என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை.. ஆனால், எடப்பாடி & ஓபிஎஸ் இருவரையுமே ஒன்றுசேர்வதே சரியென்றே பாஜக நினைக்கிறது..

அங்க டென்ஷன்.. இங்க கூல்.. ஓபிஎஸ் டீமின் மூவ் 'டெல்லி’ காதுக்கு போனால்..? சட்டென திரும்பிய எடப்பாடி!

When is OPS going to Delhi? What decision is Edappadi Palaniswami going to Do