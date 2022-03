மகா சிவராத்திரி பூஜை நேரம், விரத நடைமுறை என்ன? இரவு 11.30 முதல் 1 மணி வழிபாடு முக்கியம்! முழு தகவல்

Chennai

சென்னை: மகாசிவராத்திரியான இன்று பக்தர்கள் விரதம், பூஜை மேற்கொள்வது எப்படி?, இந்த தினத்தில் விரதம் கடைப்பிடிக்க முடியாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது பற்றிய முழுவிபரம் வருமாறு:

மகாசிவராத்திரி...இந்த விரதம் ஆண்டுதோறும் மாசி மாதம் வரும் கிருஷ்ணபட்ச(தேய்ப்பிறை) சதுர்த்தி திதியில் பின்பற்றப்படுகிறது. சிவபெருமானுக்கு உகந்த மிக முக்கிய நாட்களில் ஒன்று. உமையம்மை, சிவபெருமானுக்கு பூஜை செய்த நாள் தான் மகாசிவராத்திரியாகும். இந்த பூஜையால் மகிழ்ச்சி அடைந்த சிவபெருமான் மகாநிசி காலத்தில் ஆவிர்பவித்து அருளியதாக புராணங்கள், ஆகமங்கள் கூறுகின்றன.

அதன்படி இன்று மகாசிவராத்தியாகும். அருமையான இந்நாளில் சிவபெருமானை நினைத்து விரதமிருந்து பூஜை செய்தால் நல்லது நடக்கும் என பக்தர்கள் நம்புகின்றனர். மகாசிவராத்திரியில் விரதம், பூஜை செய்யும் முறைகள் குறித்து இங்கு விரிவாக பார்ப்போம்.

English summary

Mahashivratri 2022 date and Pooja time details (சிவராத்திரி பூஜை) in Tamil: Complete details about Maha shivratri and how to follow fasting, Pooja (மகா சிவராத்திரி பூஜை நேரம், பூஜை முறைகள், விரதம் நடைமுறை) and some other things in Tamil.