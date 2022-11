சீனுக்கு வந்த கேடி ராகவன் வீடியோ.. மலர்க்கொடி விசாரணை என்னாச்சு? நேரம் பார்த்து இழுத்த ராஜீவ் காந்தி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாஜகவை சேர்ந்த சூர்யா சிவா, பெண் நிர்வாகியிடம் ஆபாசமாக பேசிய ஆடியோ தொடர்பாக விசாரிக்க தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், கே.டி.ராகவன் வீடியோ தொடர்பாக விசாரணை நடத்த அமைக்கப்பட்ட மலர்க்கொடி விசாரணை அறிக்கை என்ன ஆனது என திமுக மாநில செய்தித்தொடர்பு இணைச் செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

தமிழ்நாடு பாஜகவின் மாநில பொதுச்செயலாளராக இருந்த கே.டி.ராகவனுக்கு எதிரான வீடியோ ஆதாரத்துடன் பாலியல் குற்றச்சாட்டை கடந்த ஆண்டு சுமத்தி அதிர வைத்தார் அக்கட்சியின் முன்னாள் உறுப்பினர் மதன் ரவிச்சந்திரன்.

இந்த விவகாரம் அப்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள பாஜக மாநில செயலாளர் மலர்க்கொடி தலைமையில் விசாரணைக் குழுவை அமைக்கப்பட்டது.

English summary

DMK Spokes person Rajeev Gandhi has questioned that what happened to the Malarkodi inquiry report set up by the Tamil Nadu BJP President Annamalai to investigate KT Raghavan video. During while team has been set up to investigate the audio of Surya Siva from BJP speaking obscenely to a female executive.