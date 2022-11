சுயமரியாதையை அடகு வைத்தவர் கோமாளியா? ‘உத்தமன்’ அண்ணாமலை கோமாளியா? - சீறும் பாஜக நாராயணன்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சுயமரியாதையை அடகு வைத்த உன்மத்தன் கோமாளியா? அல்லது ஈஸ்வரன் கோவிலில் உள்ள முருகன் சந்நிதியின் முன்பு கந்த சஷ்டி கவசம் படித்த உத்தமன் கோமாளியா? என பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோவை உக்கடம் கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவிலில் உட்கார்ந்து கந்த சஷ்டி கவசம் படித்தததை விட கோமாளித்தனம் வேறு என்ன இருக்க முடியும்? என்று அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையை விமர்சித்தார்.

அதற்கு எதிர்வினையாக, பாஜக மாநிலத் துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி, பதவிக்காக, பணத்திற்காக சுயமரியாதையை அடகு வைத்து தன்னை விமர்சித்தவரையே தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டவர் கோமாளியா? அண்ணாமலை கோமாளியா எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

ஈஸ்வரன் கோயிலில் கந்த சஷ்டி கவசமா? கவர் பண்ணாதேனு அண்ணாமலை சொன்னார்ல விடுங்களேன்.. செந்தில் பாலாஜி

Minister Senthil Balaji criticized BJP state president Annamalai as a clown. Reacting to that, BJP state vice-president Narayanan Thirupathy said, "Who is clown? Senthil balaji has accepted Stalin as his leader who criticizes him openly".