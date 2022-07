"குறி" இவரா?.. பட்டென மாறும் "கிளைமேட்".. எகிறி அடிக்கும் திமுக.. குறுக்கே வரும் பாஜக.. அடுத்து என்ன

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: மாஜிக்கள் மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு தீவிரமாகி வருகிறது.. இதையடுத்து, யார் அடுத்த நபர் என்ற கலக்கம் அதிமுகவில் சூழ்ந்து வருகிறது.

ADMK முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை... என்ன காரணம்? *Politics

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு தொடர்பாக முன்னாள் மாஜிக்கள் கட்டம் கட்டப்பட்டுள்ள நிலையில், அவர்கள் கலங்கி போய் உள்ளனர்..

இப்போது, முன்னாள் உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் சிக்கி உள்ளார்.. வருமானத்துக்கு அதிகமாக 58 கோடியே 44 லட்சம் ரூபாய் சொத்துக்களை குவித்துள்ளதாக, அவர் தொடர்புடைய இடங்களில் நேற்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தினர்.

who is the next minister and What are AIADMK seniors going to do over the raid issues திமுக அமைச்சர்கள் ஊழல் லிஸ்ட்டை அறிவிக்க போவதாக அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்