10 கோடியில் சொகுசு வீடு.. 70 கோடியில் கார்கள்.. உலக பணக்கார்களை மிஞ்சும் சுகேஷின் சொகுசு வாழ்க்கை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: இரட்டை இலை சின்னம் வழக்கில் லஞ்சம் வாங்கி கைதாகியுள்ள சந்திரசேகர் உலகின் பெரும் பணக்காரர்களில் மிஞ்சும் வகையில் சொகுசு வாழ்க்கை வாழ்ந்தது அதிகாரிகளை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது .

இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தால் முடக்கப்பட்ட இரட்டை இலை சின்னத்தை பெற டிடிவி தினகரன் தரப்பில் 50 கோடி வரை பேரம் பேசி இரண்டு கோடி பணத்தை இடைத்தரகர் சுரைக்காய் சந்திரசேகர் டெல்லியில் உள்ள நட்சத்திர ஓட்டலில் பெறும்போது டெல்லி போலீசாரால் கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்யப்பட்டு திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இது தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். அதில் பல கோடி ரூபாய் வெளிநாடுகளிலிருந்து சுரேஷ் சந்திர சேகர் வங்கி கணக்கில் பணப் பரிமாற்றம் செய்ததும் , பல கோடி மதிப்புள்ள சொகுசு கார்கள் அன்பளிப்பாக பெற்றதும் தெரியவந்தது. இது தொடர்பாக கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன்பு திகார் சிறையில் உள்ள சுதை சந்திரசேகரிடம் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர்.

English summary

sukesh Chandrasekhar, who was arrested for taking bribes in the double-leaf clover case, has shocked the authorities by living a life of luxury that surpassed that of the world's richest.