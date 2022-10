ஆஸி. அணிக்கு ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஏன் தேவை? ஆஸி. தோல்விக்கு காரணமான அந்த ஒரு முடிவு!

Chennai

சென்னை: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலியா அணி அடைந்த தோல்விக்கு, ஸ்டீவ் ஸ்மித் இல்லாததே காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதனால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளையும், ஸ்டீவ் ஸ்மித் போன்ற வீரர்களின் தேவையையும் பற்றி பார்க்கலாம்.

டி20 கிரிக்கெட் என்பதே முழுக்க முழுக்க பேட்ஸ்மேன்களுக்கான சொர்க்கம் என்றும், புத்திசாலியான பந்துவீச்சாளர்களுக்கானது ஆட்டமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இமாலய சிக்சர்களும், வேகமான பவுண்டரிகள் அடிக்கும் பேட்ஸ்மேன்களின் தேவை அதிகமாக இருந்தாலும், டி20 போட்டிகளில் வெற்றிபெறுவதற்கு சூழலுக்கு ஏற்றவாறு திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும்.

குறிப்பாக ஆஸ்திரேலியா போன்ற ஆடுகளங்களில் பேட்ஸ்மேன்கள் வெறும் பவுண்டரி, சிக்சர் அடித்தால் போதும் என்று நினைத்தால், அந்த அணி நிச்சயம் தோல்வியையே சந்திக்கும். இங்கே, சிக்சர்கள் விளாசுவதற்கு எவ்வளவு ஈடுபாடுகள் காட்டப்படுகிறதோ, அதே அளவிற்கு ரன்களை ஓடி எடுக்கவும் ஈடுபாடு காட்ட வேண்டும். அதற்கான பலனை தான் டிபெண்டிங் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அனுபவிக்கிறது.

Australia's loss against New Zealand is attributed to Steve Smith's absence. Let's look at the impact and the need for players like Steve Smith.