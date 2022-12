‘டார்கெட் 4’.. டைரக்ட் அட்டாக்! எடப்பாடி பழனிசாமியின் அதிரடி மூவ்களுக்கு பின்னே பரபர பிளான்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக அரசை தொடர்ந்து விளாசி வருவதோடு, போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள் என அடுத்தடுத்து அறிவித்து அதிரடி காட்டுவதற்குப் பின்னால் 4 முக்கியமான கணக்குகள் இருக்கின்றனவாம்.

அதிமுக குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், தனது எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இமேஜை பெரிதாக்கிக் கொள்வது உள்ளிட்ட 4 விஷயங்களை கருத்தில் கொண்டே முதல்வர் ஸ்டாலின் மீது டைரக்ட் அட்டாக்கை நடத்தி வருகிறார் ஈபிஎஸ் என்கிறார்கள்.

மேலும், தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக, உட்கட்சிக் குழப்பங்களில் சிக்கித் தவிக்கிறது என்ற விமர்சனங்களை நொறுக்கும் வகையில், திமுக அரசுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

English summary

Edappadi Palaniswami continues to attack the DMK government and there are 4 important calculations behind his successive protests and actions. EPS considering 4 things including enhancing the image of his opposition leader.