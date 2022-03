திடீர் திடீர்ன்னு எரியுதாம், வெடிக்குதாம்! பயமுறுத்தும் இ பைக்குகள்.. என்னாச்சு? எப்படி பாதுகாப்பது?

Chennai

சென்னை: இந்தியாவில் திடீரென எலக்ட்ரிக் பைக்குகள் வெடிப்பதும், தீ பற்றி எரிவதும் அடிக்கடி நடந்து வருகிறது. அதிலும் சமீபத்தில் நடந்த இரண்டு சம்பவங்கள் தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றுள்ளன. எலக்ட்ரிக் பைக்குகள் இப்படி திடீரென வெடிக்க என்ன காரணம்? எதனால் இப்படி தீ பிடிக்கிறது? அதை எப்படி தடுப்பது என்று இந்த கட்டுரையில் பார்க்கலாம்.

சமீபத்தில் வேலூர் மாவட்டத்தில் இ பைக் எனப்படும் எலக்ட்ரிக் பைக் வெடித்து தந்தை, மகள் பலியான சம்பவம் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. சின்ன அல்லாபுரத்தில் எலக்ட்ரிக் பைக்கின் பேட்டரி வெடித்ததில் துரைவர்மா மற்றும் அவரது மகள் மோகனப்ரீத்தி ஆகியோர் பலியானார்கள்.

இரவில் சார்ஜ் போடும் போது பைக் பேட்டரி வெடித்து புகை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த புகையில் மூச்சு முட்டி இருவரும் பலியாகி உள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

இ-பைக் அவ்வப்போது தீப்பற்றி எரிவது ஏன்? எப்படி தடுக்கலாம்?

