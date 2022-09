6 பேர்.. ‘திடீர் ட்விஸ்ட்’.. ஜூன் 17ல் போன அதே இடம்.. அடுத்த மூவ் என்ன? - ‘க்ளூ’ கொடுத்த ஓபிஎஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓபிஎஸ் திடீரென தனது ஆதரவாளர்களோடு சென்று பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை சந்தித்து ஒன்றரை மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்திய நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸின் அடுத்தகட்ட நகர்வு பற்றிய தகவல்கள் கிளம்பியுள்ளன.

அதிமுக தற்போது எடப்பாடி பழனிச்சாமி பிரிவு மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் பிரிவு என இரண்டு பிரிவாக பிரிந்து இருந்தாலும் எடப்பாடிபழனிசாமி பிரிவில் தான் அதிக கட்சியினர் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

அதிமுக தலைமை அலுவலக சாவி, அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்குகளில் எடப்பாடிபழனிசாமிக்கு சாதகமான தீர்ப்புகள் வந்துள்ள நிலையில், பொதுக்குழு வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ற மேல்முறையீட்டை நம்பி இருக்கிறார் ஓபிஎஸ்.

இந்நிலையில் அடுத்த கட்டமாக ஒரு சில அதிரடி முடிவுகளை எடுக்க ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடுக்கத் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாகவே அதிமுக மூத்த தலைவர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை சந்தித்துள்ளார் ஓபிஎஸ்.

திடீரென அசோக் நகருக்கு பறந்த ஓபிஎஸ் வண்டி.. 'ஒன்றரை மணி நேரம்'- அடுத்த திட்டம் என்ன?.. பன்னீர் பரபர!

While OPS suddenly went with his supporters and met Panruti Ramachandran for consultation, there are reports about the next move of OPS. O. Panneerselvam is said to be planning to take some actionable decisions as the next step.