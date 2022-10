Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிரான அடுத்தகட்ட 'மூவ்'களை மேற்கொள்வது பற்றி ஆலோசிப்பதற்காக, ஓ.பன்னீர்செல்வம் மாவட்ட செயலாளர்களைக் கூட்டவிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுகவில் உட்கட்சி பிரச்சனை நிலவி வரும் நிலையில், அதிமுகவில் புதிய அமைப்பு செயலாளர்கள், மாவட்ட செயலாளர்களை நியமனம் செய்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

உச்ச நீதிமன்றத்தில் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வர ஒன்றரை மாத காலம் இருக்கும் நிலையில், கட்சி நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி வருகிறார் ஓபிஎஸ்.

அந்தவகையில், விரைவில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை சென்னையில் நடத்தவிருப்பதாகவும், அதற்கான ஏற்பாடுகளில் ஓபிஎஸ் டீம் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

English summary

O.Panneerselvam plans to hold district secretaries meeting to discuss the next move against Edappadi Palaniswami. It is said that this meeting is going to be held in Chennai and OPS team is involved in the arrangements.