யார் இந்த டிடிஎஃப் வாசன்? 2k கிட்ஸ் கொண்டாட காரணம் என்ன? இப்படி வேணா செய்து பாக்கலாமே? நல்ல ஐடியா!

சென்னை : இணையதளங்களிலும் சரி சமூக வலைதளங்களிலும் சரி கடந்த இரண்டு நாட்களாக டிடிஎஃப் வாசன் என்ற பெயர் அடிக்கடி அடிபடுவதை ஏராளமானோர் பார்த்திருப்பார்கள் குறிப்பாக 90 கிட்ஸ்களுக்கு டிடிஎஃப் வாசன் யார் என்று தெரியாது என்றாலும் 2கே கிட்ஸ்களுக்கு அவர் மிகப் பிரபலம்..

மின்னல் வேகத்தில் மட்டும் பைக் ஓட்டுவதால் அவருக்கு இவ்வளவு ரசிகர்களா? என பல்வேறு கேள்விகள் இருந்தாலும், அதிவேகத்தில் வாகனங்களை இயக்க சொல்லி, 2கே கிட்ஸ் இளைஞர்களை தவறாக வழி நடத்துவதாகவும் அவர் மீது புகார் எழுந்துள்ளது.

கோவையில் சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து தனது தந்தையின் இருசக்கர வாகனத்தில் ஊர் சுற்றி கொண்டிருந்த வாசன் டிடிஎஃப் வாசன் ஆனது எப்படி, சுமார் 27 லட்சம் பேர் பின் தொடரும் அளவுக்கு அவரிடம் என்ன இருக்கிறது?

சென்னைக்கு வந்த TTF வாசன்..யூட்யூப் பிரபலத்தால் நடந்த களேபரம்..ஜீப்பில் ஏற்றி அழைத்து சென்ற போலீசார்

Many people have seen the name TTF Vasan being mentioned frequently on websites and social media for the past two days, especially 90 kids don't know who TTF Vasan is, but he is very popular among 2K kids.