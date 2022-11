சென்னை ஏர்போர்ட் 2.o.. பரந்தூர் விமான நிலையம் உண்மையில் பலன் தருமா! காத்திருக்கும் சவால்கள் என்ன

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: பரந்தூரில் இரண்டாவது விமான நிலையம் அமைக்க மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துத் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், புதிய ஏர்போர்ட் குறித்தும் அதற்கான தேவை உண்மையில் உள்ளதா என்பதையும் பார்க்கலாம்.

சென்னையில் நகருக்குள் அமைந்துள்ள மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் பல ஆண்டுகளாகவே நெரிசல் அதிகமாகவே உள்ளது. நகருக்குள்ளேயே இருப்பதால் விரிவாக்கம் செய்வதும் கிட்டதட்ட முடியாத ஒன்றாகவிட்டது.

இதன் காரணமாகச் சென்னைக்கு இரண்டாவது விமான நிலையத்தை அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. பண்ணூர், பாரந்தூர், படலம் மற்றும் திருப்போரூர் பரிசீலனையில் இருந்தன.

English summary

Parandur has its own challenges to becoming Chennai’s second airport: All things to know about Chennai’s second airport at Parandur.