கூட்டணி தர்மத்தை காற்றில் பறக்கவிட்ட திமுக போட்டி வேட்பாளர்கள்.. ஸ்டாலின் அவசர ஆலோசனை

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான மறைமுக தேர்தலில் திமுக தலைமை அறிவித்த அதிகாரப்பூர்வ வேட்பாளர்களை எதிர்த்து போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர் சில வேட்பாளர்கள். கூட்டணிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களிலும் திமுகவினர் போட்டியாக மனு தாக்கல் செய்து வென்றுள்ளதால் காங்கிரஸ், விசிக, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கொந்தளிப்பில் உள்ளனர். கூட்டணி தர்மத்தை மீறிய திமுகவினர் மீது தலைவர் ஸ்டாலின் சாட்டையை சுழற்றுவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் 2ஆம் தேதி கவுன்சிலர்களாக பதவியேற்றுக்கொண்ட நிலையில் இன்றைய தினம் மேயர், துணை மேயர், நகராட்சித் தலைவர், துணைத்தலைவர்களையும் பேரூராட்சித் தலைவர், துணைத்தலைவர்களையும் தேர்வு செய்யும் மறைமுகத் தேர்தல் நடைபெற்றது.

அன்னவாசல் பேரூராட்சி தலைவர் தேர்தலில் திமுகவினர் சாலை மறியல்.. அமைச்சர் பேச்சுவார்த்தை

காலை முதலே மறைமுகத் தேர்தல் பரபரப்பாகவே நடைபெற்றது. கூட்டணி கட்சியினருக்கு அறிவித்த பல பகுதிகளில் திமுகவினரே போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். கட்சித்தலைமையின் அறிவிப்பை மீறி கட்டுப்பாட்டை மீறி கூட்டணி தர்மத்தைக் காற்றில் பறக்கவிட்டுள்ளனர்.

