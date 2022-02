புள்ளி வெச்ச நயினார்.. கோலம் போட்ட அதிமுக.. லட்டு போல அள்ளிய வெற்றி.. பாஜகவுக்கு இனிதான் சிக்கலே..!

Chennai

சென்னை: தனித்து களமிறங்கியதன் பலனை அதிமுக அறுவடை செய்துள்ளது.. அக்கட்சி மிகுந்த சந்தோஷத்தில் உள்ளதாம்.. ஆனால், வரப்போகும் தேர்தலில் பாஜகவுடன் கூட்டணி சேருமா? என்ற சந்தேகம் இப்போதே கிளம்ப ஆரம்பித்துவிட்டது.

அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓபிஎஸ், பாஜகவின் ஆதரவாளராகவே இருந்து வருகிறார் என்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம்தான்.. பாஜக மேலிடத்துக்கு நெருக்கமானவர் என்பது மட்டுமல்லாமல், நம்பிக்கையானவரும்கூட என்பதும் தெரிந்த விஷயம்தான்.

பாஜக மேலிடத்தை ஓபிஎஸ் பகைத்து கொள்ளாத அதேசமயம், தான் முதல்வராக ஆட்சியில் இருந்தபோது, மேலிடத்துக்கு சில விஷயங்களில் வளைந்து கொடுக்காமல் இருந்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்பதும் அறிந்த விஷயம்தான்.

