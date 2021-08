சர்வதேச யானைகள் தினம்: வனங்களின் பாதுகாவலன் யானைகளை பாதுகாக்க என்ன செய்யலாம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: "யானை யானை அழகர் யானை...அழகரும் சொக்கரும் ஏறும் யானை... கட்டிக்கரும்பை சுவைக்கும் யானை" என்று யானை குறித்த பாடலை கம்பீரமாக பாடி ஆசிரியை நடித்துக்காட்டும் போதே யானை மீதான ஆர்வம் குழந்தைகளுக்குத் தொற்றிக்கொள்ளும். கம்பீரமாகவும் குழந்தைத்தனமாகவும் காட்சியளிக்கும் யானையை பார்க்கவும் ஆசி வாங்க அனைவருமே விரும்புவார்கள். கோவில்களில் யானையிடம் ஆசி வாங்குவதற்கும் யானை மீது சவாரி செய்வதற்கும் ஒருவித அச்சத்துடனேயே அருகில் செல்வார்கள் குழந்தைகள். சர்வதேச யானைகள் தினம் கொண்டாடப்படும் இந்த நாளில் யானையின் சிறப்புகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்வோம்.

உயிரினங்களிலேயே யானை மற்றும் டால்பினுக்கு மட்டும் தான், மனிதர்களைப் போல மூளைப்பகுதியில் உணர்ச்சிப் பகுதி அமைந்துள்ளது. இதனால், கோபம், பாசம், கண்ணீர் என பல விஷயங்களில் யானைகள், மனிதரை ஒத்திருக்கும். முனகல்கள், பிளிறுதல்கள் மற்றும் மனிதனால் கேட்கமுடியாத பலவித ஓசைகள் மூலம் தங்களுக்கிடையே செய்திகளைப் பரிமாறிக் கொள்கிறது யானை. தண்ணீரில் நீண்டதூரம் நீச்சல் அடிக்கவும், தனது தும்பிக்கையால் எவ்வித வாசனையை நுகர்ந்து உணரவும் யானையால் முடியும்.

யானைகள் புத்திசாலித்தனமும் நினைவாற்றலும் கொண்டவை. புயல் வருவதைக்கூட முன்கூட்டியே உணரும் தன்மையை யானை பெற்றிருக்கிறது. இன்று நிலத்தில் வாழும் உயிரினங்களில் ஆகப்பெரியது யானைதான். நான்கு முழங்கால்களை கொண்ட ஒரே உயிரினமும் அதுவே. யானையின் கால்கள், தூண் வடிவில் எந்த மாதிரியான இடத்திலும் நடக்கும் தன்மை கொண்டவை.

English summary

Elephants live extensively in 4 tiger reserves, nine forest reserves and 4 wildlife sanctuaries in Tamil Nadu. Elephant deaths are frequent in the forest and rural areas of Coimbatore, Sathyamangalam, Nilgiris and Krishnagiri.