நாங்கள் வாரிசுகள் தான்.. ஆனால், எதற்கு தெரியுமா? - லிஸ்ட் போட்ட முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்!

நாங்கள் வாரிசுகள் தான் ஆனால் எதற்கு தெரியுமா? என பட்டியலிட்டுப் பேசியுள்ளார் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின்.

சென்னை : "ஆம், நாங்கள் வாரிசுகள் தான். நாங்கள் கோட்பாட்டுக்கும், கொள்கைக்கும் வாரிசுகள்" என தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் மொழிப்போர் தியாகிகள் வீரவணக்க நாள் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசியுள்ளார்.

இந்தி பேசும் மாநிலங்களில் இந்தியை வலுப்படுத்துகிறோம் என்ற போர்வையில் இந்தியா முழுவதும் இந்தியை வலுப்படுத்தவே துடிக்கிறார்கள் என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்தார்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 25ஆம் தேதி மொழிப்போர் தியாகிகள் தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் நேற்று சென்னை கிண்டியில் உள்ள மொழிப்போர் தியாகிகள் மணிமண்டபத்தில், மொழிப்போர் தியாகிகள் திருவுருவப் படத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இந்தி திணிப்பு போராட்டங்களில் பங்கேற்று உயிர்நீத்த மொழிப்போர் தியாகிகளுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தும் வகையில் நேற்று மாநிலம் முழுவதும் திமுக சார்பில் மொழிப்போர் தியாகிகள் வீரவணக்க நாள் பொதுக்கூட்டங்கள் நடைபெற்றன.

