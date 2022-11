'தமிழ் வழியிலும் மருத்துவம் படிக்கலாம்!' - முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் முயற்சிக்கு பெருகும் வரவேற்பு

Chennai

சென்னை: இளநிலை மருத்துவப் படிப்புக்கான பாடநூல்கள் தமிழில் தயாராகி வருவதாக தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்த்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், அண்மையில் நடந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தெரிவித்திருந்தார்.

'அதற்கான முன்முயற்சியாக முதலாம் ஆண்டு எம்.பி.பி.எஸ் பாடப் புத்தகங்கள் தமிழில் தயாராகி வருகிறது' என்றும் அமைச்சர் கூறியிருந்தார்.

தமிழ்நாட்டில் 1835 ஆம் ஆண்டில் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் (எம்.எம்.சி) தொடங்கப்பட்டது. இந்தியாவிலேயே பழைமையான மூன்றாவது மருத்துவக் கல்லூரி இது. அப்படிப் பார்த்தால் 187 ஆண்டுகளாக சென்னையில் மருத்துவம் கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதுவும் ஆங்கில மொழியில். கூடவே, 'சம்ஸ்கிருதம் கற்றால்தான் மருத்துவம் படிக்க முடியும்' என்ற நிலையும் நிலவியது.

