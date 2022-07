ஆஹா இது வேற லெவலுங்க! ஓசில சாப்ட்டு இர்பான் ரிவ்யூ கொடுத்தாரே.. ரோஸ்வாட்டர் ஹோட்டலுக்கு சீல்!

Chennai

சென்னை: சென்னை அண்ணாநகரில் 45 கிலோ கெட்டு போன இறைச்சியை வைத்திருந்ததாக உணவு பாதுகாப்பு துறையால் சீலிடப்பட்ட ஹோட்டல் ரோஸ் வாட்டர் உணவகத்தில் உணவு ஆஹா ஓஹோ என இருப்பதாக யூடியூபர் புகழ்ந்திருந்தார்.

ஒரே வயிற்று வலி! Anna Nagar Hotel-லில் அழுகிய இறைச்சியில் உணவு *TamilNadu

கொரோனா காலத்திற்கு முன்பு வெகு சில யூடியூப் சேனல்களே இருந்தன. இவற்றில் உணவு குறித்த ரிவ்யூ, படங்களின் ரிவ்யூ, சமையல், அழகு குறிப்புகள், ஆடைகள் வாங்குவது, கைவேலைப்பாடுகளை சொல்லிக் கொடுத்தல், கோலமிடுதல், டெக்னாலஜி குறித்த அப்டேட், கேட்ஜட் குறித்த அப்டேட் உள்ளிட்டவை மிகவும் பிரபலமானவை.

ஆனால் தற்போது கொரோனாவுக்கு பிறகு ஏகப்பட்ட யூடியூப் சேனல்கள் வந்துவிட்டன. இந்த யூடியூப் சேனல்களில் மிகவும் பிரபலமானவர் இர்பான். இவர் தமிழகம் மட்டுமல்லாமல் வெளிமாநிலம், வெளிநாடுகளிலும் உள்ள ஹோட்டல்கள், தெருக்கடைகள், தள்ளுவண்டி கடைகளில் சாப்பிட்டுவிட்டு ரிவ்யூ சொல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார்.

Chennai Annanagar Hotel Rosewater was sealed by food safety officials for possessing 45 kg of rotten meat. This hotel was given review by You tuber Irfan.