ஐயோ.. மனம் கவர்ந்த மதன் "இவரா.." அதிர்ந்து போன ரசிகைகள்.. பயங்கர வித்தியாசம் இருக்குதே, என்னாச்சு?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பாலியல் ஆபாச பேச்சுக்கள் மூலம் பல கோடி சம்பாதித்த பப்ஜி மதன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். ஆனால் மனிதனை பார்க்க, ஆளே மாறிப்போய், அவரா இவர் என நினைக்கும் அளவுக்கு பரிதாபமாக காட்சியளிக்கிறார்.

ஆன்லைனில் புலி மாதிரி வாய் சவடால் பேசிய மதனா இப்போது எலி மாதிரி பம்மிக் கொண்டு இருக்கிறார் என்று ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் மக்கள். அது மட்டுமல்ல, அவர் தன்னை அறிமுகம் செய்ய வைத்திருந்த போட்டோவுக்கும், கைதான மதன் போட்டோவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கிறது.

English summary

Youtuber PUBG Madan looks different in his latest picture after he was arrested. He earns several crores through sexual speech.