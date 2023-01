Z பிரிவு பாதுகாப்பு: மத்திய அரசின் இந்த உத்தரவு நெருடலாகத்தான் உள்ளது.. வேறு வழியில்லை.. அண்ணாமலை!

Chennai

சென்னை: தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு இசட் பிரிவு பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அண்ணாமலை, "இது தனக்கு ஒரு நெருடலாக உள்ளது என்றும் பயணம் செய்வதற்கு முன்பாகவே சொல்ல வேண்டும். 48 மணி நேரத்திற்கு முன்னாடி தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் இது எல்லாம் கட்டுப்பாடுகளாக நான் பார்க்கிறேன். ஆனால் வேறு வழியில்லை" என்று தெரிவித்தார்.

இந்தியாவில் முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள், உயர் அதிகாரிகள், பிரபலமான தொழில் அதிபர்கள் என சமூகத்தில் உயர் அந்தஸ்து கொண்டவர்களுக்கு அவர்களுக்கு உள்ள அச்சுறுத்தல்களை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு வகையான பாதுகாப்பு அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி மத்திய அரசு சார்பாக X,Y, Y+, Z, Z+, SPG போன்ற பாதுகாப்புகள் வழங்கப்படுகிறது. இதில் எஸ்பிஜி பாதுகாப்பு பிரதமருக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டு என்ற வகையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. இது பிரதமருக்காக இருக்கும் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு ஆகும்.

English summary

Tamil Nadu BJP president Annamalai has been given Z wing security. Commenting on this, Annamalai said, "I must say that this is a problem for me before traveling. I see all this as a restriction that 48 hours notice should be given. But there is no other option," he said.