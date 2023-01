"மோசமான சாலையால் ஊழியரை இழந்துவிட்டோம்".. பெண் இன்ஜினியர் பலி.. Zoho சிஇஓ ஸ்ரீதர் வேம்பு வேதனை பதிவு

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: zoho ஐடி நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்த பெண் இன்ஜினியர் ஒருவர், சென்னை மதுரவாயல் அருகே சாலை விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், மோசமான சாலைப் பள்ளத்தால் எங்கள் ஊழியரை இழந்துவிட்டோம் என அந்நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி ஸ்ரீதர் வேம்பு வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனிடையே, குண்டும், குழியுமாக இருக்கும் மதுரவாயல் பைபாஸ் சர்வீஸ் சாலையால் ஏராளமான விபத்துகள் நிகழ்ந்து வருவதாக பொதுமக்கள் சமூகவலைதளங்களில் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

கலை,ஆன்மீகத்தின் தலைநகரம் தமிழகம்..வடகிழக்கு மாநிலங்கள் அழகானவை..ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி

English summary

A woman engineer who was working at zoho IT company died in a road accident near Maduravayal, Chennai. In this case, Sridhar Vembu, the chief executive officer of the company said with pain that we have lost our employee due to the bad road pothole.