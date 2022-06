100க்கு 100... பிளஸ் 2, எஸ்எஸ்எல்சி தேர்வில் அனைவரும் தேர்ச்சி... கோவை மத்திய சிறை கைதிகள் அசத்தல்

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோவை மத்திய சிறையில் 12 மற்றும் 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய அனைவரும் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இதன்மூலம் கோவை மத்திய சிறையில் தேர்வு எழுதிய கைதிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் 12 மற்றும் 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று ஒரேநாளில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 12ம் வகுப்பில் 93.76 சதவீத மாணவர்களுகம், 10ம் வகுப்பில் 94.07 சதவீத மாணவர்களும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

இந்த பொதுத்தேர்வை தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு சிறை கைதிகளும் எழுதி இருந்தனர்கள். இதில் கோவை மத்திய சிறை கைதிகள் சாதனை படைத்துள்ளனர். அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

All those who wrote the 12th and 10th class public examinations in Coimbatore Central Jail have passed. Thus, the inmates who wrote the exam in Coimbatore Central Jail have passed 100 percent.